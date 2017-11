Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso della chiacchierata col popolare magazine di cinema, il regista ha anche avuto modo di parlare del lavoro fatto dal collega George Miller col suo Mad Max: Fury Road. Soderbergh, che è abituato a guardare e riguardare i lungometraggi che ama per studiare le relative composizioni delle immagini e delle sequenze, ammette di essere ancora stupefatto da quello che Miller è riuscito a ottenere.

Tutto comincia con il quesito “Fai mai gli storyboard dei tuoi film?”, a cui l’autore di Traffic risponde così:

No. La capacità di organizzare bene una scena è un’abilità, un talento che valuto sopra ogni altra cosa. E lo dico perché ci sono persone che riescono a farlo meglio di come potrei farlo io dopo 40 anni di studio attivo della materia. Ho riguardato Mad Max: Fury Road la scorsa settimana e ti posso dire che non riuscirei a dirigere 30 secondi di quella roba. Mi ficcherei una pistola in bocca. Non riesco davvero a capire come George Miller ci sia riuscito, dico davvero, e considera che il mio lavoro è comprendere cose come questa. Principalmente ci sono due aspetti che non afferro: perché non siano ancora immersi nelle riprese e come è possibile che centinaia di persone non ci abbiano rimesso la pelle [durante la lavorazione].

Riesco quasi a concepire come sia stato possibile farlo, almeno fino all’arrivo della sequenza dell’attacco dei tizi sulle aste, arrivato lì mi arrendo. Stiamo parlando della capacità “tridimensionale” di spezzare una sequenza in una serie di inquadrature in cui non importa la velocità alla quale stai tagliando, perché sai sempre precisamente dove sei posizionato nella geografia della scena. E ogni singola inquadratura è una vera ripresa in cui innumerevoli elementi devono andare per il verso giusto. E io continuo a provare a capire. Ma non perché vorrei volontariamente dirigere il prossimo Mad Max. Ci provo nel senso che quando vedo delle sequenze che richiedono un certo livello di sofisticatezza per quel che concerne l’organizzazione visuale, cerco di studiarle per capire se io sia in grado di “penetrare” abbastanza nelle menti dei loro artefici, tanto da riuscire a pensare come loro.

Ma George è fuori parametro. Vi posso garantire che quel ristretto manipolo di gente che sarebbe in grado di avvicinarsi a quei livelli, aveva il sangue che spruzzava fuori dagli occhi vedendo Mad Max: Fury Road. E la questione con George Miller non si limita a quello, fa tutto davvero molto bene. Sceneggiature grandiose, performance grandiose. È eccezionale. L’ho incontrato una volta per 30 secondi ai DGA di Los Angeles quando è uscito Fury Road. Ma non riesci a dire una cosa del genere in faccia a qualcuno. Perché ti vergogni.