Il regista ha innanzitutto alluso al finale del film, in cui Asgard viene distrutta:

All’inizio ne abbiamo discusso: “Non è un po’ troppo distruggere Asgard?”. Ma no, più spettacolo c’è, meglio è. Che è quello che molti dei fan volevano: portare a compimento l’idea mitologica della morte di Asgard. In una delle stesure iniziali dello script Asgard era salva, in un’altra la battaglia finale era ambientata nel Valhalla, il paradiso di Asgard. Ma poi abbiamo cambiato idea.

Il filmmaker, comunque, non è mai stato un fan della dimora di Thor:

Non mi è mai piaciuta Asgard. Sembra un posto per privilegiati, fatta tutta d’oro. Piena di nerd e studiosi. È una città che non fa per me.

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taiki Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Il film è arrivato il 25 ottobre nelle nostre sale.