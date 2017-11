Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sono ancora in corso le riprese di, il film di M. Night Shyamalan sequel del fortunatocone di, diretto nel 2000.

Nel cast torneranno Bruce Willis nei panni di David Dunn insieme a James McAvoy in quelli di Kevin Wendell Crumb (e le sue molteplici personalità). Anya Taylor-Joy riprenderà il ruolo di Casey Cooke e Samuel L. Jackson quello di Elijah Price aka Mr. Glass.

Shyamalan e Jason Blum produrranno il progetto, la cui uscita è stata fissata al 18 gennaio 2019. Glass verrà realizzato anche grazie a una collaborazione più unica che rara fra la Universal (produttrice di Split) e la Disney (che tramite la Buena Vista aveva prodotto Unbreakable).

Cliccando sui link sottostanti potete vedere McAvoy, Willis e Anya Taylor-Joy in azione sul set in alcuni video e numerose foto:

