, l’ultimo cinecomic dei, impiega la celeberrima Immigrant Song deicome commento sonoro a una sequenza molto importante della pellicola.

La cosa “non è andata giù” a Jack Black che, in School of Rock di Richard Linklater, faceva affidamento proprio su questa canzone in un momento fondamentale del lungometraggio.

Ed è per questa ragione che l’attore ha deciso di lanciare, ironicamente è chiaro, una sfida a Thor con il video che potete trovare qua sotto, seguito da un altro filmato in cui Jack Black è intento a inscenare una “spettacolare battaglia al rallentatore” con Cate Blanchett (che tra l’altro in Thor: Ragnarok interpreta la villain Hela) ed Eli Roth, regista della pellicola che stanno attualmente girando, The House with a Clock.

This is a challenge! #SchoolOfRagnarok @chrishemsworth @taikawaititi Un post condiviso da Jack Black (@jackblack) in data: 9 Nov 2017 alle ore 10:11 PST

Daddy’s School Of Ragnaroth from the set of “The House With A Clock In It’s Walls” Un post condiviso da Jack Black (@jackblack) in data: 9 Nov 2017 alle ore 10:21 PST

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Thor: Ragnarok sarà l’ultimo della trilogia di Thor. Scritto da Christopher Yost e Craig Kyle, riprenderà dal finale di Thor: the Dark World, in cui veniva rivelato che Loki (Tom Hiddleston) aveva segretamente preso il trono Asgardiano camuffandosi da Odino. Diretto da Taika Waititi, il film è girato in Australia a partire dal 4 luglio 2016.

Nel cast di ritorno Chris Hemsworth nei panni di Thor, Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Tom Hilddeston (Loki), Idris Elba (Heimdall), Mark Ruffalo (Hulk) e Anthony Hopkins (Odino).

Tra le new entry, invece, Cate Blanchett, che sarà la cattiva del film Hela; Jeff Goldblum sarà l’eccentrico Gran Maestro; Tessa Thompson (“Creed,” “Selma”) sarà Valchiria e Karl Urban, invece, interpreterà Skurge.

Il film è arrivato il 25 ottobre nelle nostre sale.