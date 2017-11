tempo di lettura 1'

Continua la corsa diverso la vittoria al box-office italiano nel weekend: ieri il film di Paolo Genovese ha registrato un incasso di 638mila euro, con un’ottima media persala e un totale di 992mila euro in tre giorni.

Seconda posizione per Auguri per la tua Morte, che incassa 400mila euro e ottiene la miglior media per sala. In tre giorni l’horror ha incassato 658mila euro complessivi. Sale al terzo posto Paddington 2, che raccoglie 330mila euro e sale a 439mila euro complessivi: come previsto, il pubblico di questo film (famiglie) si riversa in sala il sabato e la domenica.

Al quarto posto Thor: Ragnarok incassa 305mila euro, con 7.8 milioni complessivi, mentre chiude la top five Borg McEnroe con 304mia euro e 463mila euro in tre giorni.

L’altra grande nuova uscita del weekend, Addio Fottuti Musi Verdi, scivola al nono posto con 146mila euro e sale a soli 280mila euro in tre giorni.