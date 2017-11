Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, presidente dei Marvel Studios, ha avuto modo di tornare a parlare die del lavoro sul quarto film – ancora privo di un titolo ufficiale – dedicato ai Vendicatori.

Come spiegato da Feige, a dieci anni dalla creazione dell’Universo Cinematografico Marvel e dopo un gran numero di film e di successi al botteghino, il produttore è ancora profondamente emozionato dal lavoro giornaliero sui vari set ed è ancora soddisfatto dell’orgoglio di molte superstar all’idea di prendere parte al suo franchise di cinefumetti.

Come raccontato da Feige:

Ciò che continua a sorprendermi in maniera notevole è constatare quanto tutto questo continui a essere emozionante per me. Ogni giorno, al termine ogni ripresa, ogni volta che un personaggio interagisce con un altro personaggio, continuo a dirmi che è qualcosa di stupendo. È sia toccante che divertente vedere tutte queste persone lavorare tutte insieme.[…] C’è poi qualcosa di speciale che accade ogni giorno sul set. E non sono solamente gli addetti ai lavori, me compreso, a rendersene conto. Parlo del fatto che ogni membro del cast è di per sé una superstar, e che nonostante questo si senta un privilegiato nel fare ciò che sta facendo giorno dopo giorno. Anthony e Joe [Russo] stanno gestendo due film in contemporanea, portando avanti il lavoro con una metodologia che non ha precedenti.