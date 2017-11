tempo di lettura 1'

Una delle sfide in casa Pixar nel dare vita ai personaggi diè stata quella di progettare e di rendere credibili ed efficaci i personaggi che appaiono come degli scheletri. Come spiegato dal registaa Entertainment Weekly, un dettaglio sul quale si è lavorato molto è stato lo sguardo dei personaggi scheletrici, facendo sì che i bulbi oculari dei teschi si muovessero in maniera naturale e in sostituzione dei movimenti delle sopracciglia.

Come spiegato da Unkrich:

Non si vedono spesso scheletri con gli occhi! Ma lo sguardo per loro è un dettaglio fondamentale, altrimenti sarebbero solo un mucchio d’ossa senz’anima. Sarà anche un cliché, ma gli occhi sono davvero lo specchio dell’anima. E sapevo che per avere sullo schermo dei momenti pieni di dolcezza e per far provare al pubblico empatia, avevo proprio bisogno che gli spettatori guardassero questi personaggi negli occhi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Diretto da Lee Unkich, co-diretto da Adrian Molina e prodotto da Darla K. Anderson (Toy Story 3 – La Grande Fuga), Coco arriverà nelle sale italiane insieme al nuovo contenuto speciale firmato Walt Disney Animation Studios Frozen – Le Avventure di Olaf.

Fonte: EW