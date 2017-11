tempo di lettura 1'

Manca ancora una conferma ufficiale a riguardo, ma alcuni segnali dell’ultim’ora potrebbero suggerire che i lavori preparatori del reboot desiano in fase di accelerazione.

È bene sottolineare, ancora una volta, che non c’è ancora alcun annuncio ufficiale riguardante una data per il via alle riprese. È dunque opportuno prendere le ultime indiscrezioni con una buona dose di sale in zucca. Il progetto, secondo i rumour, dovrebbe portare il titolo di The Crow Reborn.

Ad alimentare nuove speculazioni circa il fatto che tra non molto potrebbero iniziare i lavori di produzione, uno degli ultimi post di Jason Momoa.

L’attore, interprete di Aquaman nell’Universo Cinematografico DC, ha postato un’emblematica immagine de Il Corvo accompagnata dalla dicitura “È tantissimo che aspetto” e da un invito a mettersi al lavoro rivolto proprio al regista Corin Hardy.

Lo stesso Hardy, alcune ore fa, ha postato una nuova foto che lo vede in compagnia di Momoa. È possibile, dunque, che tra non molto possa essere comunicata la data in corrispondenza della quale il team di addetti ai lavori inizierà a girare.

Ecco gli ultimi post dell’attore e del regista:

I’ve been waiting for sooooo long. @corinhardy let’s do this brother aloha j Un post condiviso da Jason Momoa (@prideofgypsies) in data: 12 Nov 2017 alle ore 07:51 PST

Two-headed monster. Craawwk. Un post condiviso da Corin Hardy (@corinhardy) in data: 10 Nov 2017 alle ore 15:56 PST

Non resta che attendere ulteriori informazioni circa l’effettiva tempistica dei lavori del progetto.

