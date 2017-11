Star Wars: Gli Ultimi Jedi, John Boyega vorrebbe che Finn fosse un Jedi

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

John Boyega è tornato a parlare con Digital Spy di, che sarà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il mese prossimo.

Ecco le sue parole a proposito di Finn:

Mi piacerebbe essere un Jedi? Credo che sarebbe interessante se più di una persona si rivelasse un Jedi, ma credo che quella sia una delle tacite leggi di Star Wars: ne esiste solo uno che deve partire e allenarsi. Sappiamo già che Rey si sottoporrà a un addestramento, perciò per me la cosa diventa difficile. Ciò non vuol dire che Finn non possa diventare un eroe altrettanto interessante.

Spero che la storia si sviluppi in modo interessante, anche perché ci sono tanti personaggi molto forti nell’universo di Star Wars che possono affrontare un Jedi senza esserlo per forza.

Mi piacerebbe esplorare questo aspetto di più, questa sorta di vena in stile Boba Fett. Chi lo sa!