Ricorda, all’epoca c’erano solo due film nell’Universo Marvel. Iron Man, geniale, e Hulk che non era andato bene come speravano. Thor, che era il terzo, poteva farci affondare prima di Captain America e invece all’improvviso è andato tutto bene. Dopo c’è stato Avengers ed è filato tutto liscio. Ma tutti coloro che erano lì sanno che è stato un momento soffocante.

Durante un’intervista con Uproxx , a margine della promozione diè tornato a parlare del primo film di Thor da lui diretto e uscito nel 2011.

Sulla possibilità che un adattamento di Thor fallimentare affossasse i piani della Marvel per un Universo Cinematografico, il regista ha ammesso: “All’epoca la sensazione era quella“.

Il filmmaker ha poi ammesso di essere curioso di vedere Thor: Ragnarok, e di aver sempre apprezzato le doti comiche di Chris Hemsworth, che però sarebbero state fuori luogo nel primo film dedicato al Dio del Tuono:

È sempre stato divertente e spiritoso. Ma nel primo film puntavamo a mettere in scena in un dramma familiare, a stabilire una mitologia di base e a dare spazio all’ingenuità dell’incontro ravvicinato con i terrestri. Da lì abbiamo posto le fondamenta per sviluppare la storia in molti modi. Personalmente non vedo l’ora di scoprire cosa ne ha fatto Taika. Sono davvero felice che non si stiano ripetendo: hanno fegato.