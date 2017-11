tempo di lettura 2'

Non arriverà più il 13 dicembre 2019, ma ildello stesso anno il sequel di Wonder Woman.tornerà in cabina di regia per dirigere una storia che dovrebbe essere ambientata negli anni ’80.

La Warner Bros. ha annunciato la nuova data d’uscita senza specificare i motivi, ma è possibile che la mossa sia stata dovuta alla competizione con Star Wars: Episodio IX che sarebbe uscito una settimana dopo.

Dopo un solo film previsto nel 2018, la DC proporrà quindi ben tre pellicole nel corso del 2019 che dovrebbero essere, se tutto filerà per il verso giusto: Shazam (5 aprile 2019), Suicide Squad 2 (14 giugno 2019) e Wonder Woman 2.

Ecco la sinossi del primo capitolo:

Prima di essere Wonder Woman, Diana era la principessa delle Amazzoni, addestrata per diventare una guerriera invincibile e cresciuta su un’isola paradisiaca protetta. Quando un pilota americano si schianta sulla costa e avverte di un enorme conflitto che infuria nel mondo esterno, Diana decide di abbandonare la sua casa convinta di poter fermare la catastrofe. Combattendo assieme all’uomo in una guerra per porre fine a tutte le guerre, Diana scoprirà i suoi poteri e… il suo vero destino.

Gal Gadot è protagonista del film su Wonder Woman uscito il 2 giugno 2017 (l’1 in Italia), diretto da Patty Jenkins. Nel cast anche Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e Lucy Davis. Lo script è firmato da Allan Heinberg e da Geoff Johns, su una storia di Zack Snyder e Allan Heinberg.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder, Deborah Snyder e Richard Suckle, mentre la produzione esecutiva è stata affidata a Rebecca Roven, Stephen Jones, Wesley Coller e Geoff Johns.