tempo di lettura 2'

sono gli autori dello script del reboot di, progetto diretto da Green e prodotto dadella Blumhouse (studio dietro successi come Scappa – Get Out).

In un’intervista concessa a Yahoo, Green e McBride hanno avuto modo di fare luce su quale sarà la timeline del loro film e di parlare del coinvolgimento nel progetto di Jamie Lee Curtis (già coinvolta in passato nel franchise in Halloween – La notte delle streghe e Halloween – La resurrezione).

Come spiegato da Green:

In qualche modo ignoreremo tutti i film dopo il primo. Il nostro è ambientato dopo il primo, ma in una sorta di realtà alternativa. Come se il primo Halloween fosse finito in un modo leggermente diverso. Sono un grande fan di quel film, quindi quando David e io ci siamo avvicinati al progetto con la Blumhouse, la prima cosa che abbiamo detto è “Avremo il nostro approccio, ma dobbiamo sottoporre la cosa a John Carpenter. Se non è interessato, non andremo avanti”. Ma Carpenter ha gradito la nostra idea e la cosa ci ha reso del tutto entusiasti. Nessuno però parlava ancora di Jamie [Lee Curtis]. […] Quando abbiamo finito lo script lo abbiamo spedito proprio a lei. E lei ci ha detto che era disposta a prendere parte al progetto. A quel punto siamo impazziti. Siamo stati al settimo cielo dopo aver saputo che lei sarebbe stata coinvolta.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

David Gordon Green, regista di Strafumati, dirigerà il film sulla base di uno script redatto in collaborazione con Danny McBride.

John Carpenter, autore del film originale, manterrà il proprio ruolo di produttore esecutivo per offrire consigli, consulenze e feedback sul progetto. L’uscita nelle sale americane è stata fissata al 19 ottobre 2018.

Fonti: Yahoo, Collider