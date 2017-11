tempo di lettura 1'

Come riportato dall’Hollywood Reporter, la Sony è attualmente al lavoro su un progetto incentrato sul personaggio di Morbius il Vampiro Vivente, apparso nei fumetti Marvel nel 1971 (nel n. 101 di The Amazing Spider-Man).

Burk Sharpless e Matt Sazama, tra gli sceneggiatori di Power Rangers, hanno già redatto uno script che è stato presentato allo studio. Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro. I dettagli dell’approccio al personaggio da parte della Sony, tuttavia, non sono ancora noti. Il progetto dovrebbe essere uno dei vari film legati al personaggio di Spider-Man ma non inclusi nell’Universo Cinematografico Marvel (franchise nel quale è invece presente Spider-Man: Homecoming, prodotto dalla Sony insieme ai Marvel Studios).

Sharpless e Sazama, prima di Power Rangers, hanno lavorato a Dracula Untold, che ha visto protagonista Luke Evans. Hanno inoltre lavorato a The Last Witch Hunter – L’Ultimo Cacciatore di Streghe e Gods of Egypt. Stanno inoltre scrivendo il reboot di Lost in Space, previsto su Netflix per il prossimo anno.

Fonte: Hollywood Reporter