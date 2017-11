Star Wars: Daisy Ridley sull’importanza di avere un ruolo nella saga

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Intervistata da Elle UK,ha avuto modo di parlare della propria interpretazione indella Forza e in

Tra le rivelazioni emerse nell’intervista, il fatto che Ridley ritenga la sua performance nel film di J.J. Abrams ancora al di sotto del potenziale che il ruolo di Rey è in grado esprimere. E, soprattutto, l’attrice ha spiegato di aver compreso in pieno la portata e le dimensioni della storia narrata nei nuovi film di Star Wars solo durante i lavori del film di Rian Johnson, nel quale ha un ruolo più separato e indipendente rispetto al team formato con John Boyega nel film precedente.

Come spiegato da Ridley:

Non sono al centro di una grande avventura con John Boyega [come nel film precedente]. Penso spesso di aver lavorato al primo [Il Risveglio della Forza, n.d.r.] senza sapere davvero a cosa stessi prendendo parte e, semplicemente, divertendomi un mondo. All’improvviso, poi, ho realizzato quanto grande fosse tutto questo e per un momento mi sono detta “davvero non posso farcela”: tendo a essere abbastanza drammatica. E poi, finalmente, ho iniziato a dirmi “Ok, finalmente sta funzionando…”.