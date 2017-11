tempo di lettura 1'

In vista del lancio della terza stagione di prevista per il 17 ottobre , Vision Distribution (costola cinematografica di Sky) ha distribuito in sala i primi episodi per due giorni, e così ieri l’evento è volato in testa alla classifica sia negli incassi (261mila euro) che nella media per copia (quasi 900 euro).

Scende così al secondo posto The Place, con 137mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro, mentre debutta al terzo posto il documentario Never-Ending Man: Hayao Miyazaki, proposto a Lucca Comics & Games e in grado di incassare 102mila euro nel primo giorno di programmazione.

Chiudono la top-five Auguri per la tua Morte (72mila euro, 1.1 milioni complessivi) e Borg McEnroe (64mila euro, 922mila euro complessivi).