tempo di lettura 3'

La Warner Bros. ha diffuso i primi dettagli relativi all’uscita in home video statunitense di, il campione d’incassi ditratto dall’omonimo romanzo di Stephen King. La pellicola sarà acquistabile in Digital HD dal 19 dicembre per poi arrivare su supporto fisico (4K Blu-ray, Blu-ray, DVD) dal 9 gennaio.

E saranno ben 11 le scene eliminate e/o estese proposte dalle versioni in uscita a gennaio.

A seguire (via CB.com) potete trovare l’elenco degli extra proposti. Chiaramente, quando la divisione nazionale della Warner comunicherà la data di uscita e le specifiche della versione italiana, vi comunicheremo il tutto con prontezza.

Pennywise Lives! – Discover how Bill Skarsgård prepared to portray the primordial creature known as Pennywise the Dancing Clown.

The Losers’ Club – Get up close and personal with the teenage stars of “IT” as they bond together during the production.

Author of Fear – Stephen King reveals the roots of his best-selling novel, the nature of childhood fear and how he created his most famous monster, Pennywise.

Deleted Scenes – Eleven deleted or extended scenes from the film.