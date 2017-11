tempo di lettura 2'

È morto oggi a Roma, all’età di 84 anni,il celebre pianista, compositore, direttore d’orchestra argentino (era nato a San Martín il 30 agosto del 1933) naturalizzato italiano.

Riporta l’ANSA:

Bacalov, autore di innumerevoli colonne sonore, ha trionfato agli Oscar nel 1996, vincendo la statuetta dorata per la Miglior Colonna Sonora con Il Postino, il film di Massimo Troisi e Michael Radford, ultima interpretazione di Troisi, scomparso solo 12 ore dopo la fine delle riprese.

Questa la dichiarazione di Maria Grazia Cucinotta che, ne Il Postino, interpretava Beatrice Russo:

Fra i più grandi estimatori di Luis Bacalov figura anche Quentin Tarantino che ha impiegato parte del tema della colonna sonora di Il Grande Duello In film Kill Bill e altri suoi brani in Django Unchained.

Come scrive Wikipedia:

Nasce a San Martín, Provincia di Buenos Aires, Argentina, il 30 agosto 1933 da una famiglia di origini bulgare di tradizione religiosa ebraica, anche se lui si considera “laico ed agnostico”.[2] Dopo aver iniziato lo studio del pianoforte in Argentina all’età di cinque anni con il professor Enrique Barenboim, completa gli studi a Buenos Aires. Inizia quindi una serie di concerti nell’intero Sudamerica. A vent’anni lascia l’Argentina e si trasferisce in Colombia, dove vive quattro anni e si sposa. Si trasferisce quindi in Europa e vive per quasi un anno in Spagna, ma soffre il clima politico del franchismo. Si sposta dunque a Parigi, dove compie degli studi di perfezionamento. Nel 1959 arriva in Italia, dove gli viene offerto un lavoro e vi trascorre sei mesi. In Italia si afferma subito come brillante arrangiatore, prima per la casa discografica Fonit Cetra e poi per la RCA. Alla Fonit Cetra si incontra con Claudio Villa (del quale è stato anche pianista accompagnatore nei concerti per un anno) e Milva (per citare i più noti).