Mark Hamill fa una sorpresa ai fan allo Star Tours: The Adventure Continues

tempo di lettura 1'

Può, a volte, capitare che le varie star coinvolte nei vari franchise cinematografici facciano delle comparsate a sorpresa nei parchi a tema che propongono delle attrazioni ispirate alle suddette saghe.

Di recente abbiamo visto la sorpresa fatta da Johnny Depp ai fortunati visitatori dell’attrazione di Pirati dei Caraibi a Disneyland. Per un’intera giornata, Depp è apparso, nei panni di Jack Sparrow, in svariati punti dell’area tematica di Disneyland, gremita di visitatori (qua il video ufficiale).

Nelle ore scorse è accaduto qualcosa di analogo agli avventori dello Star Tours: The Adventure Continues che hanno ricevuto una visita a sorpresa di Mark Hamill.

Potete vedere il video postato dal profilo Twitter Ufficiale di Star Wars qua sotto:

The Force is strong with @HamillHimself he surprised guests on Star Tours @Disneyland. #TheLastJedi pic.twitter.com/0uG9qVFAqu

— Star Wars (@starwars) 15 novembre 2017