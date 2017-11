tempo di lettura 1'

In molti da diverso tempo hanno notato una certa somiglianza tra(Captain America: Civil War) e la versione giovanedella trilogia classica di Star Wars. Anche lo stesso Hamill aveva scherzato sulla cosa con un ironico tweet qualche mese fa. Si può ipotizzare un futuro per l’attore nella saga di Guerre Stellari?!

Ora, durante il Rhode Island Comic Con, Stan ha tornato sull’argomento rispondendo ad una domanda di un fan al riguardo:

Cosa ne pensate? Ce lo vedreste Sebastian Stan nei panni di Luke in un qualche segmento dei prossimi film della saga? Ditecelo nei commenti!

Sorry to disappoint you but I refuse to say “Sebastian Stan-I AM YOUR FATHER!” (even though, in fact, I am) 😜 #SorryNotSorry #MySonSebastian pic.twitter.com/A6e4t6GkXC

— @HamillHimself (@HamillHimself) 24 settembre 2017