Nonostante il nome disia stato più volte associato a una possibile interpretazione di, in passato l’attore è stato preso in considerazione anche per il ruolo di Batman in un progetto sulla Justice League curato da

Nel corso di un’intervista a Vulture, Hammer ha avuto modo di parlare proprio del vecchio progetto di Justice League: Mortal, mai entrato in produzione.

Come spiegato da Hammer:

Per molto tempo ho pensato “Che grande film sarebbe stato”. Ma a 31 anni, dopo averne passate parecchie da quando ne ho 19, oggi forse direi [di Batman] “Chi è quel ricco e problematico ragazzino che vuole giocare mascherandosi?” Un tempo mi innervosiva il fatto che quel progetto non si fosse poi concretizzato. Ma tutto, alla fine, va come deve andare. Devo ancora imparare tanto, per me è una sfida continua. Se avessi avuto quel genere di successo, forse avrei pensato di aver già capito tutto. Ma so che, in ogni caso, non sarebbe stata una grande performance. Quindi mi sento sollevato!

Ad ogni modo, Hammer è soddisfatto del fatto che l’interesse mostrato nei suoi riguardi da Miller abbia contribuito alla costruzione della sua carriera. L’attore, lo ricordiamo, di recente ha lavorato con vari registi italiani: è stato protagonista di Mine, diretto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, ed è tra i protagonisti di Chiamami Col Tuo Nome (Call Me By Your Name) di Luca Guadagnino.

