, regista di, curerà lo script – e potrebbe curare anche la regia – di, progetto targato Disney incentrato sulla figura del Principe Azzurro.

Il film riunirà Chbosky con David Hoberman e Todd Lieberman della Mandeville Films/TV, già produttori di Wonder.

Una prima versione dello script è stata redatta da Matt Fogel, sulla base della caratterizzazione dei vari principi apparsi in più favole portate al cinema dalla Disney, tra le quali Cenerentola, Biancaneve e i Sette Nani e La Bella Addormentata nel Bosco. Varie indiscrezioni vedono la vicenda narrata dal punto di vista del fratello del Principe.

Chbosky, lo ricordiamo, è stato coinvolto anche nei lavori del live-action de La Bella e la Bestia di Bill Condon.

Wonder racconta la storia di un bambino di nome August Pullman che, a causa di una grave deformità del volto, ha subito 27 operazioni per riuscire a respirare, vedere e sentire senza assistenza. Non si è mai inserito nella società, finché a dieci anni non viene iscritto alla quinta elementare e va a scuola per la prima volta.

Scritto da Chbosky, Jack Thorne e Steve Conrad, il film è stato prodotto dalla Mandeville Films e dalla Lionsgate, e arriverà il 17 novembre nei cinema americani.

Fonte: Hollywood Reporter