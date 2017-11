tempo di lettura 2'

Rampage, il film con Dwayne Johnson

Beau Flynn

Brad Peyton

In attesa del trailer è approdato in rete il primo poster diche segna la terza collaborazione tra la star, il produttore, il registae la New Line (dopo).

La data di uscita di Rampage, lo ricordiamo, è fissata per il 20 aprile 2018. Nel cast figurano anche Breanne Hill (San Andreas), Naomie Harris (Moonlight), Joe Manganiello e Marley Shelton.

Rivedremo presto Johnson sul grande schermo in Jumanji: Welcome to the Jungle, sequel del film del 1995. L’anno prossimo, Johnson sarà anche nel disaster movie Skyscraper, action thriller scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber (Una Spia e Mezzo).

Potete vedere il poster qui di seguito:

Ecco la sinossi ufficiale:

Il primatologo Davis Okoye (Dwayne Johnson), un uomo che preferisce tenere le persone a debita distanza, condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente, di cui si occupa sin dalla nascita. Ma un esperimento genetico sfuggito al controllo trasforma questo tranquillo primate in un mostro scatenato. A peggiorare le cose si scopre che esistono altri predatori alfa alterati in questo modo. Mentre questi mostri devastano il Nordamerica, distruggendo qualsiasi cosa sul loro percorso, Okoye unisce le forze con un ingegnere genetico caduto in disgrazia per trovare un antidoto, facendosi strada su un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per cercare di impedire una catastrofe globale ma anche per salvare la creatura furiosa che una volta era sua amica.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Brad Peyton (San Andreas) dirige il film su una sceneggiatura scritta da Carlton Cuse e Ryan Condal. La data d’uscita è fissata al 20 aprile 2018.

Rampage è un celebre arcade game sviluppato dalla Midway in cui i giocatori possono prendere il controllo di tre diverse creature: un gorilla stile King-Kong, un dinosauro stile Godzilla e un gigantesco lupo mannaro, per distruggere delle città facendo attenzione a non essere eliminati dai militari.