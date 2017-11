Star Wars: l’attrazione Star Tours dei parchi Disney non mescolerà più personaggi di epoche diverse

tempo di lettura 2'

Nell’attrazionedei parchi Disney, i personaggi e gli eventi dipresenti degli episodi dall’I al VI non appariranno più insieme a personaggi dei nuovi film (Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi).

Secondo quando riportato da WDWNT, i visitatori dovrebbero poter scegliere, in futuro, tra due diversi percorsi: uno con i personaggi e le ambientazioni dei film diretti da George Lucas, Irvin Kershner e Richard Marquand (ovvero i primi sei capitoli), e l’altro con i personaggi e le ambientazione della cosiddetta “era Disney” (nella la quale sono stati realizzati Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi). Il discorso, almeno per il momento, sembra limitato agli episodi della saga principale (dunque, spin-off cinematografici esclusi).

Nel percorso relativo alla trilogia più recente, troveremo una sequenza interamente nuova con i personaggi dagli episodi 7 e 8, una sequenza ambientata su Jakku, una trasmissione di BB-8 e una sequenza sul pianeta Crait de Gli Ultimi Jedi.

Non è ancora chiaro quando tali modifiche dovrebbero entrare in vigore. Alcune speculazioni vedono un orizzonte temporale dai 6 ai 12 mesi. La separazione tra i personaggi e gli eventi di ere diverse sarebbe stata decisa per generare meno confusione tra i visitatori meno esperi della timeline sulla quale è costruito l’universo della saga. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi eventuali dettagli relativi ai personaggi che appaiono in diverse trilogie.

Nel cast di Star Wars: Gli Ultimi Jedi torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

