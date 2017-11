tempo di lettura 1'

a debuttare in testa alla classifica italiana giovedì, anche se con un incasso che non fa faville. Il film infatti ha raccolto 441mila euro, la metà di quanto incassònel suo giorno d’esordio a marzo 2016 (era un mercoledì). Sarà importante vedere come terrà in questi giorni, ma possiamo già dire che difficilmente potrà sperare di superare i 10 milioni a fine corsa della pellicola precedente di Zack Snyder.

Seconda posizione per The Place, che tiene bene e incassa 105mila euro, portandosi a quasi 2.2 milioni complessivi. Al terzo posto Auguri per la tua Morte incassa 52mila euro, salendo a 1.2 milioni complessivi.

Le altre nuove uscite si piazzano sotto la quinta posizione: La Signora dello Zoo di Varsavia apre al sesto posto con 25mila euro, Ogni Tuo Respiro apre al settimo posto con 23mila euro, La Casa Famiglia all’ottavo con 22mila euro. Nona posizione per The Broken Key, con 22mila euro. Da notare la decima posizione di Paddington 2, con 22mila euro e 1.1 milioni complessivi (la media è sotto i cento euro, ma essendo un film per famiglie crescerà nuovamente nel weekend).