I diritti di distribuzione dinegli Stati Uniti fanno ora capo alla, come comunicato dalla stessa compagnia in un comunicato stampa. In precedenza, i diritti del film prodotto da StudioCanal erano in mano alla. La Warner Bros. ha prevalso sulla Sony, sulla Lionsgate e sulla Global Road.

Una quota residuale di Paddington 2 rimarrà alla Weinstein Company a parziale copertura della posizione debitoria della compagnia, che nei prossimi mesi dovrebbe procedere alla vendita dei suoi rimanenti asset.

Ecco la sinossi ufficiale:

Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, il nostro simpatico e buffo amico trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l’orsacchiotto e la mitica famiglia Brown sulle tracce dell’astuto ladro che l’ha trafugato.

Dopo il travolgente successo del primo film, anche questo secondo capitolo è uno strepitoso cocktail di azione e simpatia, ancora una volta diretto da Paul King e prodotto da David Heyman.

Una nuova e avventurosa trama accompagnata da grandi new entry nel già importantissimo cast: Hugh Grant e Brendan Gleeson, si aggiungono ai nostri amici anglosassoni Hugh Bonneville (Mr. Brown), Sally Hawkins (Mrs. Brown), Julie Walters (Miss Bird), Jim Broadbent (Mr. Gruber), Peter Capaldi (Mr. Curry), Madeleine Harris e Samuel Joslin (Judy e Jonathan Brown).

Fonte: Deadline