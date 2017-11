Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Oscar Isaac sull’arco narrativo di Poe Dameron

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Tra i personaggi introdotti nell’universo dine, Poe Dameron sembra tra coloro destinati ad avere un ruolo sempre più ampio e potenzialmente fondamentale.

Nel film di J.J. Abrams, Poe è il miglior pilota della Resistenza. Ne Gli Ultimi Jedi, sembra che il ruolo di Poe viaggi invece verso qualcosa di più grande di un semplice asso del volo.

Come rivelato dallo stesso Isaac, nel film di Rian Johnson sarà il Generale Leia a risultare convinta che il pilota possa aspirare a divenire proprio uno dei vertici della Resistenza:

Come spiegato da Isaac:

Credo che Rian [Johnson] abbia badato più a ciò che potesse essere funzionale alla storia, anziché limitarsi a “riempire uno slot”. La Resistenza ora, può contare su un manipolo più ristretto di persone che lottano per la sopravvivenza. Leia cercherà di convincere Poe che può diventare un vero e proprio leader, anziché essere semplicemente un uomo d’azione. L’arco narrativo di Poe è una vera e proprio evoluzione verso un personaggio pronto a divenire un leader carismatico, che possa andare oltre una singola vittoria in battaglia e affrontare quello che è invece un quadro ben più più ampio, come il futuro dell’intera galassia. Penso che Leia, in qualche modo, voglia spingerlo verso qualcosa di più grande e che voglia temprare il suo carattere eroico con elementi come saggezza e temperanza.

Tra le rivelazioni di Isaac c’è poi una curiosità relativa a Il Risveglio della Forza. Prima di accettare il ruolo, l’attore insistette infatti con Abrams affinché il suo personaggio rimanesse vivo anche dopo il primo atto del film. Isaac, in effetti, temeva che il suo personaggio sarebbe morto dopo essersi rivelato utile per i protagonisti:

Lo dissi [a J.J. Abrams] perché avevo già interpretato ruoli simili in altri film, dove in sostanza ti ritrovi a sistemare le cose per i personaggi principali e poi muori in maniera spettacolare. La cosa buffa è che quando l’ho chiesto era presente anche la produttrice, Kathleen Kennedy, che ha detto “È vero, ti è già andata così in The Bourne Legacy!”.