il primo in classifica al box-office italiano venerdì: il blockbuster di Zack Snyder incassa altri 488mila euro (con la miglior media della classifica) e 938mila euro in due giorni. Qualche mese fain due giorni aveva raccolto 567mila euro, ma il vero confronto è con, che l’anno scorso aveva incassato 835mila euro nel suo primo venerdì.

Seconda posizione per The Place, che incassa altri 176mila euro e sale a 2.1 milioni di euro, mentre al terzo posto Auguri per la tua Morte incassa 97mila euro e sale a 1.3 milioni complessivi.

Per quanto riguarda le nuove uscite, La Signora dello Zoo di Varsavia al settimo posto incassa 45mila euro (71mila in due giorni), seguito da La Casa Famiglia che incassa 39mila euro (63mila euro in due giorni) e da Ogni tuo Respiro con 38mila euro (62mila euro complessivi). Chiude la top-ten The Big Sick, con 31mila euro (45mila complessivi).