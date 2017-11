tempo di lettura 1'

Come rivelato da Variety,(Big Little Lies),(Star Wars: Il Risveglio della Forza) e(Ghost in the Shell) sono ufficialmente entrati nel cast del nuovo film di(The Meyerowitz Stories).

La notizia è dell’ultim’ora, e non ci sono – per il momento – ulteriori informazioni in merito alla trama o alla tempistica dei lavori.

Baumbach è anche autore della sceneggiatura. Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale. A finanziare e a distribuire il film sarà Netflix.

Tra gli ultimi film diretti da Baumbach troviamo Lo stravagante Mondo di Greenberg (2010), Frances Ha (2012), Giovani si Diventa (2014) e Mistress America (2015). Ha ricevuto una nomination all’Oscar per la sceneggiatura de Il Calamaro e la Balena.

Sia Laura Dern che Adam Driver sono nel cast di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, diretto da Rian Johnson, in uscita a dicembre. Scarlett Johansson tornerà nel ruolo di Vedova Nera in Avengers: Infinity War, diretto da Anthony e Joe Russo.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Variety