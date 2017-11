tempo di lettura 1'

Crescono gli incassi dial box-office italiano: il film di Zack Snyder si mantiene infatti in testa sabato e incassa un milione di euro, salendo così a quasi due milioni in tre giorni. Con oggi, il film dovrebbe chiudere il weekend d’esordio sui tre milioni (ne aveva fatti oltre 4 nel weekend da quattro giorni, che diventavano 5.2 nei cinque giorni).

Seconda posizione per The Place, che incassa quasi 400mila euro e sale a 2.7 milioni di euro: rispetto a Perfetti Sconosciuti (un vero fenomeno), il nuovo film di Paolo Genovese sta registrando dei cali in proporzione. Terzo posto per Auguri per la tua Morte, con 281mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro. Risale al quarto posto Paddington 2, con 229mila euro e 1.4 milioni complessivi, mentre chiude la top-five di sabato Borg McEnroe con 171mila euro e 1.3 milioni complessivi.