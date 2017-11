tempo di lettura 2'

Quando un film debutta con quasi 100 milioni di dollari al box-office americano, solitamente si tratta di un grande esordio. Ma nel caso di un blockbuster come, 96 milioni di dollari possono definirsi una delusione. Solo qualche giorno fa, infatti, si parlava di un debutto intorno ai 110 milioni di dollari, e ancora venerdì, quando sono arrivate le stime d’incasso alle anteprime di giovedì sera (13 milioni di dollari), ci si aspettava un weekend di poco superiore a quello con cui ha debuttatoqualche mese fa.

Invece, le stime di domenica sera registrano il peggior incasso d’apertura di un film dell’Universo Cinematografico DC. Il punteggio CinemaScore B+ indica un passaparola non propriamente positivo, il che spiega la frenata durante il weekend (dai 38 milioni di venerdì ai 24 di domenica). C’è di buono che, con il Ringraziamento alle porte, il blockbuster ha ancora la possibilità di superare i 200 milioni di dollari a fine corsa – un risultato comunque deludente, soprattutto se si pensa che il budget del film è molto elevato (la Warner Bros. non ha diffuso cifre, ma Variety parla di addirittura 300 milioni di dollari, grazie soprattutto alle riprese aggiuntive e al passaggio di consegne a Joss Whedon).

Più incoraggianti i risultati internazionali: in 65 territori, tra mercoledì e domenica, il film ha raccolto 185.5 milioni di dollari arrivando a 281.5 milioni in tutto il mondo, uno dei venti migliori incassi d’esordio di sempre. Solo in Cina il film ha raccolto ben 51.7 milioni di dollari.

Al secondo posto, negli USA, troviamo Wonder: il film di Stephen Chbosky batte le aspettative e incassa ben 27 milioni di dollari, ottenendo un raro punteggio A+ nei sondaggi CinemaScore, il che dovrebbe garantire un ottimo passaparola: non c’è dubbio che la cosa si rifletterà positivamente nel weekend del Ringraziamento.

Scende al terzo posto Thor: Ragnarok, con 21.7 milioni di dollari e un totale di ben 259 milioni di dollari. In tutto il mondo il film ha già raggiunto i 738 milioni di dollari.

Al quarto posto troviamo Daddy’s Home, con 14.8 milioni di dollari e un totale di 50 milioni di dollari, mentre scende al quinto posto Assassinio Sull’Orient Express, con 13.8 milioni di dollari e un totale di 51.7 milioni di dollari (quasi 150 nel mondo).

Apre al sesto posto The Star: il film d’animazione di stampo religioso della Sony incassa 10 milioni di dollari. Settima posizione per A Bad Mom Christmas, con 6.9 milioni di dollari e 51 milioni complessivi.

All’ottavo posto Lady Bird continua a stupire con 2.5 milioni raccolti in soli 238 cinema e un totale di 4.7 milioni di dollari, mentre al nono posto Tre Manifesti a Ebbing, Missouri incassa 1.1 milioni di dollari in soli 53 cinema, ottenendo la seconda miglior media della top-ten (21mila dollari). Decima posizione per Saw: Legacy, con 1 milione di dollari e 36 milioni complessivi (88 nel mondo, ne è costati una decina).