A margine dell’attività stampa di, l’ Hollywood Reporter ha intervistato, il compositore chiamato a sostituire Junkie XL dopo l’ingresso in scena di Joss Whedon.

Elfman ha avuto poco tempo per accettare l’incarico e per lavorare alla partitura musicale. Visto che ha dovuto curare anche le musiche delle scene non ancora girate durante la sessione di riprese aggiuntive, il compositore ha dovuto lavorare con degli storyboard:

Avevo un sacco di storyboard per darmi un’idea dell’azione. C’erano scene intere pronte seguite poi da cinque minuti di bozzetti. Mi è sembrato di lavorare a un film d’animazione. Non ho lavorato al materiale scartato: il film al cinema è il film a cui ho lavorato.

Whedon ha dato carta bianca a Elfman: le uniche richieste sono state di aggiungere umanità, calore e alcuni richiami, come al tema di Baman del 1989 e al classico di Superman.

Il DNA del mio tema di Batman è lì, anche se i richiami non sono così evidenti. A parte un momento nella battaglia finale per cui Joss mi ha detto: “Usiamo il tema di Batman per intero. I fan adorano questo tipo di cose”.

Elfman ha rivolto parole molto forti agli artefici delle rivisitazioni e dei reboot da un punto di vista “musicale”:

L’idea che ogni volta che c’è un riavvio di un franchise con un nuovo regista si debba riscrivere la musica è una stronzata. È una cosa che nasce dall’ego del regista o del compositore. C’è bisogno che imparino l’incredibile lezione che Star Wars e James Bond hanno appreso da secoli, ovvero che mantenere questi legami musicali vivi è incredibilmente soddisfacente per gli spettatori.

Il compositore ha curato la colonna sonora dei primi due Spider-Man di San Raimi e ha espresso una certa frustrazione con la continuità di quel franchise:

Ci sono praticamente quattro temi di Spider-Man oggi, perciò la conseguenza è che non ne esiste uno riconoscibile. Ho detto ai ragazzi della DC: “Avete un’eredità musicale di cui dovreste andare fieri e che dovreste mantenere viva”. E sono stati d’accordo con me.

La conseguenza di questa presa di posizione è stata rinunciare alle melodie composte per Batman e Superman da Hans Zimmer e Junkie XL per L’Uomo d’Acciaio e Batman V Superman: Dawn of Justice. Quello di Wonder Woman, invece, è rimasto intatto anche se rivisitato.

Come ricorderete, Junkie XL non prese troppo bene il rimpiazzo la scorsa estate. Questo fu il suo messaggio:

Come mi ha insegnato il mio mentore Hans Zimmer: non puoi affermare di avercela fatta come compositore a Hollywood fino a che non vieni rimpiazzato da qualcuno su un progetto. Credo proprio di essermi laureato questa settimana. È un dolore non indifferente dover abbandonare questo film, ma porgo un grande ringraziamento a Zack che mi ha chiesto di entrare a far parte della sua visione artistica e auguro il meglio per la Justice League a Joss, a Danny e alla Warner.

Il film è nelle sale dal 16 novembre 2017.