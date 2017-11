tempo di lettura 1'

Durante la promozione stampa di, noi di BadTaste abbiamo avuto modo di intervistare a Los Angeles il registae di discutere con lui del suo “atipico” war movie, ma anche di un tema molto sentito dagli appassionati come la riedizione in 4K delle sue pellicole.

Il filmmaker ci aveva rivelato che, chiaramente, sarebbe stato molto coinvolto in tutto il processo di riproposizione in 4K e High Dynamic Range della sua filmografia.

Se vi eravate persi la chiacchierata, potete ritrovarla qua sotto:

Adesso, grazie a CB.com, vi facciamo vedere i packshot delle edizioni americane della The Dark Knight Trilogy che esordirà nel mercato statunitense in tempo per Natale. I cinecomic verranno proposti sia singolarmente che in un boxset da 8 dischi.

Ecco le immagini: