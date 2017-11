tempo di lettura 1'

Laè intervenuta ufficialmente in merito all’accusa di aver inserito un ipotetico messaggio politico in uno dei suoi giocattoli di

In una linea di prodotti denominata “Power of the Primes“, alcuni osservatori hanno notato che in un logo, effettuando una semplice traduzione dal linguaggio del pianeta Cybertron all’inglese, verrebbe fuori la dicitura “MAGA” che in molti hanno ricondotto allo slogan “Make America Great Again”, utilizzato da Donald Trump in campagna elettorale.

Che si tratti di una banalissima coincidenza o meno, ciò che conta è che la Hasbro è intervenuta ufficialmente sulla questione con un comunicato, nel quale leggiamo:

È stato portato alla nostra attenzione il fatto che un logo grafico apparso su una delle nostre action figure di Transformers, se tradotto dal linguaggio di Cybertron al nostro, restituisce la dicitura MAGA. Abbiamo investigato sulla faccenda, e abbiamo scoperto che uno dei nostri rivenditori ha inserito questa dicitura senza autorizzazione. Stiamo affrontando la cosa direttamente il rivenditore in questione. Non intendiamo trasmettere messaggi politici nei nostri prodotti, e ci scusiamo se qualcuno si è sentito offeso da un messaggio simile.

Qui di seguito uno dei tweet di alcuni degli utenti che segnalano la cosa:

I better be wrong about this pic.twitter.com/ePWyvumRQy — Gherkin 🥒 (@TheLastGherkin) 17 novembre 2017

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: BleedingCool