È Vanity Fair a pubblicare qualche altro piccolo dettaglio sul nuovo progetto di

Come noto, il film è stato acquistato dalla sony iè ambientato nella Los Angeles del 1969: a fare da sfondo, gli omicidi perpetrati da Charles Manson e dai suoi seguaci. Il budget dovrebbe essere di un centinaio di milioni di dollari, secondo l’accordo Tarantino avrà il final cut e una porzione degli incassi vivi.

Qualche giorno fa Indiewire scriveva che non sarà incentrato sull’assassino Charles Manson, ma sul periodo in cui operò: tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta. Il sito sottolinea infatti che “sarebbe come dire che Bastardi Senza Gloria è un film su Adolf Hitler, quando in realtà il leader nazista compare solo in un paio di scene”. L’idea è quindi che si tratti di una vicenda più ampia ambientata nella Los Angeles nel 1969, nel contesto in cui avvennero gli omicidi perpetrati da Manson.

Vanity Fair afferma ora che il lungometraggio (il cui titolo di lavorazione sarebbe 9, visto che si tratta del nono film per il cinema di Quentin Tarantino) si svolgerebbe a Los Angeles nell’estate del 1969 e seguirà la vicenda di un attore che ha successo in una serie televisiva e cerca una maniera per sfondare anche al cinema. La sua spalla – che è anche la sua controfigura per gli stunt – cerca di fare qualcosa di analogo e le questioni collegate alla Manson family forniranno solo uno sfondo.

