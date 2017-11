tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety (Masters of Sex, Mean Girls) sarebbe in trattative per entrare nel cast di, lo spin-off di X-Men con Channing Tatum da molto tempo in fase di sviluppo che approderà nei cinema distribuito dalla 20th Century Fox il 14 febbraio 2019.

L’attrice, se le trattative andranno a buon fine, vestirà i panni di Bella Donna Boudreaux, ruolo inizialmente assegnato a Lea Seydoux (Spectre).

Alla regia dovrebbe esserci Gore Verbinski, di recente entrato in trattative finali con lo studio. Sono anni che la major cerca di far decollare il progetto (prima con Doug Liman poi con Rupert Wyatt) e con un regista a bordo sembra proprio che la pellicola sia pronta a partire.

La casa di produzione di Tatum Free Association e la Reid Carolin produrranno il film sotto la supervisione di Lauren Shuler Donner e Simon Kinberg.

Le riprese partiranno nel 2018.