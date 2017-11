tempo di lettura 3'

Dopo l’uscita al cinema di, il nuovo film dell’Universo Cinematografico DC, uno dei suoi protagonisti ha avuto modo di ringraziare – tramite Instagram – tutti coloro che hanno partecipato, alcuni giorni fa, alla première presso il Dolby Theater., in quell’occasione, era presente all’evento con Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa e Ray Fisher.

Cavill ha espresso gratitudine verso tutti coloro che, in queste ore o nei prossimi giorni, vedranno il film di Zack Snyder portato a termine da Joss Whedon.

In una delle sue ultime interviste, l’attore ha spiegato di aver sviluppato, nel tempo, un vero e proprio “senso di protezione” nei confronti di Superman, apprezzando sempre più il supereroe DC per via del suo accostamento a un ideale di ottimismo e di speranza.

Come spiegato da Cavill:

Mi è sempre piaciuta la versione classica e tradizionale di Superman che c’è nei fumetti. Credo sia un personaggio enormemente complesso. Lavorando con Joss [Whedon] ci siamo addentrati in uno dei suoi aspetti fondamentali: quell’ideale di speranza che ti fa esclamare “Grazie al cielo Superman è qui!”. E, per quanto mi riguarda, ho anche sviluppato un vero e proprio senso di protezione nei confronti del personaggio.

Qui di seguito il post dell’attore con i ringraziamenti a coloro che hanno partecipato alla première di Los Angeles:

Thank you once again to everyone who came out to support the Justice League premiere last week, and to those who are heading to the cinemas to see it…especially all of you in Ar-Kansas! #JusticeLeague #Superman Un post condiviso da Henry Cavill (@henrycavill) in data: 20 Nov 2017 alle ore 13:36 PST

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film è nelle sale dal 16 novembre 2017.