Dopo l’uscita al cinema diha avuto modo di commentare il risultato finale del film diretto dae portato a termine da

In un’intervista a Entertainment Weekly, Momoa ha inoltre confermato che un gran numero di scene con Aquaman sono state tagliate per far posto alla squadra al completo. Parte del materiale tagliato, tuttavia, sarà utilizzato proprio per Aquaqman di James Wan, del quale Momoa sarà il protagonista assoluto.

Come spiegato dall’attore:

Ho visto Justice League due volte. La seconda volta mi è piaciuto anche più della prima. Lo guarderò ancora con i miei figli, in mezzo al pubblico – e non a un’anteprima. Quindi sì, sono emozionato. […] La gente ama cosa abbiamo fatto con Aquaman, è tutto merito del lavoro di Zack Snyder. È lui che ci disse “Farò di Aquaman un tipo tostissimo, cambierò alcune cose e ne modificherò in parte la mitologia”.

Proprio in merito al personaggio di Aquaman, Momoa ha spiegato:

Molti fan potranno chiedersi “Ma perché ha questo carattere?” o “Perché si stava nascondendo?”. Ma abbiamo pianificato tutto. Molte cose sono state tagliate. E questo non è il mio film. È un grosso film che introduce tre nuovi personaggi. Quindi, per me come per Flash e per Cyborg, c’era molto materiale che semplicemente non ha trovato lo spazio necessario. C’era materiale per due film. Avevamo anche delle scene con Willem Dafoe, e una sequenza ad Atlantide nella quale c’ero anche io. Ma non c’era ragione di includerla qui perché la vedrete in Aquaman. Questo non è un film su Aquaman, è sulla Justice League!

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film è nelle sale dal 16 novembre 2017.

