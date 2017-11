Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

viene ricordato come un dei peggiori film dell’UCM così come i villain della pellicola, Malekith, interpretato dall’attore inglese

In una chiacchierata fatta con l’Express la star britannica ha avuto modo di commentare la sua esperienza nel cinecomic di Alan Taylor:

Non è stato il mio momento migliore, questo va detto […] I primi due giorni dovevo sottopormi a qualcosa come 7, 8 ore di make-up, poi scese a circa sei e mezzo. In pratica un giorno di lavoro andato solo per truccarmi e la Marvel fu alquanto disonesta con me perché non mi aveva minimamente accennato alla cosa e che il trucco avrebbe impiegato così tanto tempo.