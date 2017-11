Aquaman, James Wan promette: “Niente bolle d’aria durante i dialoghi sott’acqua

tempo di lettura 2'

“Non preoccupatevi, non ci saranno bolle d’aria per i dialoghi nel mio mondo sommerso”. È così che, regista del futuro, ha voluto “rassicurare” il pubblico circa un dettaglio sul suo film.

Non è la prima volta che Wan parla delle riprese acquatiche della pellicola. Come già spiegato in precedenza dal regista, l’idea è quella di ridurre gli interventi necessari in CGI in fase di post-produzione:

Lavorare con l’acqua è terribilmente complesso. Per noi, l’equivalente di due persone che si siedono a chiacchierare in un mondo sommerso è terribilmente complicata. Occorre tenere presente la CGI che muoverà i capelli, i movimenti dei vestiti che reagiscono ai movimenti dell’acqua, cose di questo genere. Non è affatto semplice!

Il film diretto da Wan con protagonista Jason Momoa, lo ricordiamo, è previsto per il 2018.

Ecco il tweet del regista:

💪🏋️‍♀️ Fret not, no “air bubbles for dialogue” in my underwater world. https://t.co/rRbWp2Ejfd — James Wan (@creepypuppet) 21 novembre 2017

Nel cast del film, diretto da James Wan, Jason Momoa nei panni di Arthur Curry / Aquaman, Amber Heard (Mera), Willem Dafoe (Vulko), Tamuera Morrison (Tom Curry), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (BLack Manta), Patrick Wilson (Orm / Ocean Master), Nicole Kidman (Atlanna), Ludi Lin (Murk). Prodotto da Peter Safran e prodotto a livello esecutivo da Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg e Geoff Johns, il film uscirà il 21 dicembre 2018 negli USA e a gennaio 2019 in Italia. Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

