è uno dei pochi interpreti ad aver avuto la fortuna di lavorare in cinecomic sia dell’Universo Cinematografico Marvel che in quelli del DC Extended Universe.

Lo abbiamo visto nei panni di Perry White in L’Uomo d’Acciaio e in Batman v Superman: Dawn of Justice, e molto presto farà anche il salto nell’UCM in Ant-Man and the Wasp nei panni del dottor Bill Foster, noto anche come Goliath.

Ecco cosa ha dichiarato l’attore a Yahoo in merito ai due universi cinematografici:

Ho guardato i film Marvel per molto tempo, ed ho immaginato, sognato fantasticato sul giorno in cui sarei stato fortunato a poter entrare nell’Universo Marvel, e quel giorno è arrivato. Principalmente ero un ragazzino da fumetti Marvel ma adoravo anche quelli DC. Ho adorato l’Universo DC. Ho comprato fumetti di entrambe le etichette e poi anche di altre, come Vertigo e Dark Horse.

Al fianco di Paul Rudd, Michael Pena, Michael Douglas ed Evangeline Lilly, Laurence Fishburne sarà il Dr. Bill Foster (che nei fumetti diventa Goliath), Walton Goggins sarà Sonny Burch, Randall Park sarà l’Agente Jimmy Woo, mentre Hannah John-Kamen interpreterà la villain Ghost e Michelle Pfeiffer sarà Hope Van Dyne.

Scritto da Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, Ant-Man and the Wasp è diretto da Peyton Reed e uscirà il 6 luglio 2018.