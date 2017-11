Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Oscar Isaac ricorda Carrie Fisher e descrive una scena del film

Spoiler

tempo di lettura 2'

, interprete di Poe Dameron ine in, ha avuto modo di ricordare il rapporto che aveva condurante i lavori del film, nonché di descrivere una breve sequenza con Poe e Leia nell’ottavo Episodio della saga.

Come ricordato da Isaac in un’intervista a Entertainment Weekly:

Tra noi c’era un bellissimo rapporto di onestà reciproca, e [nel film] c’è una bella scena con i nostri personaggi.

Come spiegato dall’attore, in una scena de Gli Ultimi Jedi Poe chiede al Generale “Permesso di montare su un X-Wing e di far saltare in aria qualcosa?”. Senza farselo chiedere due volte, Leia esclama con entusiasmo “Permesso accordato!”.

Come già rivelato in precedenza, nel film di Rian Johnson Leia riporrà molta fiducia in Poe. Il Generale, tuttavia, avrà un rapporto complicato con il Vice Ammiraglio Amilyn Holdo (Laura Dern) circa le strategie della Resistenza contro il Primo Ordine.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Trovate tutte le informazioni sul film, con gli aggiornamenti e le novità, nella scheda.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017, il 13 in Italia.

