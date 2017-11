Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson criptico su un possibile colpo di scena

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Intervistato da Entertainment Weekly,è stato particolarmente criptico sull’eventualità che, in, Luke e Leia possano incontrarsi di nuovo

Il regista ha volutamente eluso la domanda e si è limitato a specificare come i due fratelli abbiano sviluppato un legame speciale da ben prima di prendere coscienza del loro rapporto di parentela.

Come spiegato da Johnson:

All’inizio di quest’anno, tuttavia, John Boyega potrebbe aver accidentalmente rivelato una possibile sequenza che vede i due Skywalker nuovamente a contatto l’uno con l’altro.

L’attore aveva dichiarato:

Prima della morte di Carrie Fisher, l’avevo vista in alcune scene e avevo pensato “È fantastico sia per Carrie che per Mark, che nel franchise sono i due personaggi storici ancora in vita”.