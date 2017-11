tempo di lettura 2'

In occasione di un’ospitata al podcast I am Rapaport potrebbe aver inavvertitamente rivelato la presenza di due personaggi in

Quando all’attore è stato chiesto un parere sui colleghi con cui ha lavorato che gli hanno fatto un’ottima impressione, Ruffalo ha menzionato di aver lavorato di recente con Tilda Swinton e Cate Blanchett, che nell’Universo Cinematografico Marvel hanno interpretato l’Antico e Hela.

Naturalmente è possibile che l’attore si stia riferendo alla sua esperienza sul set di Thor: Ragnarok nel caso di Cate Blanchett, ma ben diverso sarebbe il caso di Tilda Swinton.

Entrambi i personaggi interpretati dalle due attrici sono apparentemente deceduti nell’Universo (una in Doctor Strange, l’altra nell’ultimo Thor per mano di Surtur), ma questo non implica che i Marvel Studios non abbiano trovato il modo di farle tornare.

