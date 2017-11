tempo di lettura 1'

Non c’è pace in casa DC.

Come se non bastassero la posizione tutt’altro che chiara di Ben Affleck circa il prosieguo della sua avventura nei panni di Batman e le performance non esaltanti di Justice League al botteghino, nelle ultime ore si è diffuso un rumour (che abbiamo evitato di riportare per scarsa attendibilità della fonte) secondo cui Joss Whedon era in procinto di abbandonare il progetto di Batgirl, dove veste il doppio ruolo di regista e sceneggiatore.

Entertainment Weekly, fonte decisamente più autorevole di quella che ha diffuso la voce di cui sopra, ha smentito la questione specificando che, allo stato attuale delle cose, il filmmaker è al lavoro sullo script e resta collegato alla regia del lungometraggio (aggiungendo però che, come prassi a Hollywood) le cose potrebbero magari cambiare in corso d’opera.

