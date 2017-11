tempo di lettura 2'

L’ultimo film dell’Universo Cinematografico DC, com’è noto, ha visto il coinvolgimento di Whedon dopo il passo indietro di Snyder per motivi personali.

La scena all’inizio del film con Batman (Ben Affleck) alle prese con un criminale – interpretato da Holt McCallany – è da ricondursi al lavoro di Whedon.

A confermarlo è lo stesso McCallany, che in una delle sue ultime interviste ha svelato:

Adoro Joss Whedon. La mia scena con Batman era originariamente abbastanza comica. Joss l’aveva scritta e concepita in quel modo. Io pensavo che fosse fantastica, ma lo studio ha ritenuto che fosse un errore aprire il film con una scena troppo comica, quindi è stata rimontata e rimaneggiata un po’. La cosa mi aveva un po’ deluso, ma poi quando sono tornato a casa a New York ho trovato una bottiglia del mio Champagne preferito e una nota di Joss che diceva “Alle battaglie perse!”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film è nelle sale dal 16 novembre 2017.

