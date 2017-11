Star Wars: Rian Johnson conferma che un noto personaggio non sarà ne Gli Ultimi Jedi

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Molti dettagli sulla trama disono tenuti opportunamente segreti dalla Lucasfilm. Cast e addetti ai lavori, a oggi, hanno diffuso dichiarazioni con il contagocce e in maniera volutamente vaga e generica.

Tuttavia proprio Rian Johnson, regista del film, ha voluto specificare che nell’ottavo capitolo della saga – il secondo della nuova trilogia – non farà alcuna apparizione Lando Calrissian, introdotto nell’universo del franchise ne L’Impero Colpisce Ancora e interpretato da Billy Dee Williams.

Com’è noto, una versione giovane di Lando – interpretata da Donald Glover – sarà invece in Solo: A Star Wars Story, diretto da Ron Howard.

Alla domanda su un’eventuale apparizione di Lando nel suo film, Johnson ha difatti risposto in maniera diretta:

No, e non voglio alimentare false speranze nei fan. [Lando Calrissian] non è nel nostro film, e una sua eventuale apparizione non è qualcosa che abbiamo mai preso in considerazione. Adoro il personaggio, sarebbe anche stato divertente vederlo nel film, ma non è qualcosa che avrebbe avuto posto nella storia che abbiamo scelto di raccontare.