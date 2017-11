Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

In occasione del Black Friday di Amazon.it (con cui BAD ha una partnership), che durerà fino al 27 di novembre, Warner Bros. ha diffuso una serie di cofanetti e steelbook a prezzo speciale.

Ve li segnaliamo nella gallery subito sotto il comunicato stampa, completi di link per acquistarli in ogni packshot!

WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA

PRESENTA

ROCKY BALBOA E IL MONDO DC

PROTAGONISTI DEL BLACK FRIDAY AMAZON 2017

Warner Bros. sarà protagonista della settimana del Black Friday su Amazon.it

con cofanetti esclusivi e steelbook per rivivere il grande cinema

Warner Bros. Entertainment Italia celebra la settimana del Black Friday di Amazon.it con cofanetti e steelbook che rendono omaggio a diverse icone del cinema, dai supereroi dell’universo DC al genio visionario di Tim Burton passando per il mito di Rocky Balboa.

Tra le novità disponibili in occasione del Black Friday, imperdibile l’esclusivo boxset Blu-rayTM Rocky La saga completa + Creed disponibile in un prezioso cofanetto con poster e calzoncini da boxe ispirati al pugile più celebre del grande schermo.

Saranno inoltre disponibili ad un prezzo speciale gli esclusivi Steelbook dei film sui supereroi DC con le copertine disegnate dal comic book artist Jim Lee, si tratta di: L’Uomo d’Acciaio, Batman v. Superman e Suicide Squad. Sempre per i fan del mondo DC sarà disponibile anche un’esclusivo steelbook Blu-rayTM Batman/Superman 9 Film Anthoogy Tin, contenente i classici che vedono protagonisti i due supereroi più famosi di sempre.

Non mancano inoltre omaggi a classici come Bullit e Quel pomeriggio di un giorno da cani, fino a successi più recenti La Fabbrica di Cioccolato, Zodiac e L’Ultimo Samurai.

Questi e altri titoli saranno disponibili ad un prezzo speciale durante la settimana del Black Friday, la ricorrenza tipicamente americana che dà il via allo shopping in vista delle feste di Natale. Se state quindi cercando un’idea originale per i vostri cari, Amazon.it ha la soluzione per voi!