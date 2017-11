tempo di lettura 1'

a guidare la classifica del Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Il film Pixar incassa 8.9 milioni di dollari, portandosi a un totale in due giorni di 22.2 milioni di dollari, che in cinque giorni dovrebbe tradursi in un incasso di una settantina di milioni di dollari.

Subito sotto troviamo Justice League, con 8.5 milioni di dollari e un totale di 130.8 milioni, nei cinque giorni dovrebbe incassare una sessantina di milioni di dollari.

Tiene molto bene Wonder al terzo posto: 3.9 i milioni incassati dalla pellicola giovedì, che dovrebbero tradursi in una trentina di milioni in cinque giorni.

Fonte: THR