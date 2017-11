tempo di lettura 2'

Il regista ingleseha regalato al mondo del cinema discreti lungometraggi, come Orgoglio e Pregiudizio, Espiazione e Hanna. Tuttavia un film da lui diretto e uscito nel 2015 stava quasi per affossare la sua carriera. Stiamo ovviamente parlando di, un sonoro flop che lo stesso Wright non riesce a dimenticare.

“Avevo appena fatto questo flop da 100 milioni di dollari”, ha spiegato il regista in una intervista a ThePlaylist, “Non sapevo se avrei fatto altri film. Non sapevo se ne volessi fare altri, ad essere onesti”.

La crisi di Wright ha poi preso un nuovo senso quando è riuscito a mettere le mani sulla sceneggiatura di L’Ora più Buia scritta da Anthony McCarten, progetto che lo ha spronato a tornare al suo lavoro.

Il suo film, ricordiamo, arriverà nelle nostre sale il 18 gennaio.

Ecco la sinossi ufficiale di L’Ora più Buia: