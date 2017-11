tempo di lettura 2'

Uno dei due sceneggiatori di Kong: Skull Island, Dan Gilroy, ha parlato con Collider del film dialludendo al materiale tagliato dallo script.

Stando a Gilroy, la prima bozza della sceneggiatura prevedeva che si dedicasse più tempo all’esplorazione del passato dei personaggi e delle loro motivazioni.

Ecco le sue parole:

Hanno usato un bel po’ dello script, ma hanno tagliato alcune cose legate ai personaggi. C’era una storia sul personaggio di Brie, una dedicata a quello di Tom. Pensavo che ci fosse abbastanza spazio, mi sarebbe piaciuto vedere di più. Ma è stato un bel film in fin dei conti. Brie era stanca della guerra, aveva scattato foto da troppo tempo, e non riusciva a credere più in niente, perciò diciamo che la prima volta che vede Kong è come se si fosse risvegliata. In origine il personaggio di Tom era un uomo che aveva partecipato a una spedizione in Vietnam e la sua unità era stata attaccata, perciò era in cerca di questa cosa. Non doveva essere reclutato, doveva essere lui a proporsi di partire per la nuova spedizione. Ho amato quei personaggi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Il film è diretto da Jordan Vogt-Roberts, regista dell’indipendente The Kings of Summer. Nel cast Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Toby Kebbell, Thomas Mann, John C. Reilly.

Questa la sinossi preliminare del film:

La storia ruota attorno a un uomo (Hiddleston) in viaggio l’isola mitologica dopo che suo fratello – in cerca di un siero ritenuto capace di curare tutte le malattie – rimane bloccato lì. L’uomo si mette così a capo di una spedizione per salvare suo fratello con il rischio di imbattersi nelle creature che abitano l’isola.

L’ambientazione negli anni settanta allontana il film dal King Kong di Peter Jackson (ambientato negli anni trenta) e lo avvicina a quello del remake del 1976, che tuttavia all’epoca era “moderno”: in questo caso l’ambientazione sarà vintage.

Kong: Skull Island è uscito al cinema 3D e IMAX 3D il 10 marzo 2017.